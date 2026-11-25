Baozun A hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.37 HKD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Baozun A ein EPS von -0.670 HKD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Baozun A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.78 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 2.36 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch