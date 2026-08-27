Baotou Tianhe Magnetics Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Baotou Tianhe Magnetics Technology A lud am 25.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.12 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 697.4 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 68.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch