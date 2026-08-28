Baotou Beifang Chuangye zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Baotou Beifang Chuangye hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2.63 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 12.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Baotou Beifang Chuangye 3.00 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch