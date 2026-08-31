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31.08.2026 06:37:00
Baosheng Science and Technology Innovation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Baosheng Science and Technology Innovation hat am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.06 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.030 CNY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Baosheng Science and Technology Innovation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.76 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 13.07 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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