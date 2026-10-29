Baoshan Iron Steel: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Baoshan Iron Steel hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Baoshan Iron Steel 0.140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 84.92 Milliarden CNY – ein Plus von 4.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Baoshan Iron Steel 81.06 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch