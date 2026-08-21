Baoding Tianwei Baobian Electric: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Baoding Tianwei Baobian Electric liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Baoding Tianwei Baobian Electric die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Baoding Tianwei Baobian Electric 0.030 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Baoding Tianwei Baobian Electric 2.21 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch