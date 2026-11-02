Baocheng Investment hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Baocheng Investment hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 140.7 Millionen CNY gegenüber 93.6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch