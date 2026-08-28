Baocheng Investment hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Baocheng Investment hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Baocheng Investment hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.040 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 77.9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 47.34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch