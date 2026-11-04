Banswara Syntex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Banswara Syntex hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2.26 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banswara Syntex 2.07 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Banswara Syntex mit einem Umsatz von insgesamt 3.55 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.45 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 2.95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch