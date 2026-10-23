Bansal Wire Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Bansal Wire Industries hat sich am 22.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.68 INR gegenüber 0.490 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.08 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bansal Wire Industries einen Umsatz von 10.55 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch