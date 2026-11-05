Bansal Roofing Products stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bansal Roofing Products hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1.99 INR gegenüber 1.11 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Bansal Roofing Products im vergangenen Quartal 496.9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bansal Roofing Products 340.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch