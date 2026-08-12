Bansal Roofing Products öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bansal Roofing Products hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.02 INR gegenüber 1.53 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 458.9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bansal Roofing Products 362.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch