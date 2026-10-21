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21.10.2026 06:37:00
Banque Saudi Fransi Bearer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Banque Saudi Fransi Bearer liess sich am 19.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banque Saudi Fransi Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.60 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0.500 SAR je Aktie erzielt worden.
Banque Saudi Fransi Bearer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.66 Milliarden SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.15 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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