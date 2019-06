Communiqué de presse









Banque Profil de Gestion SA :

Date de publication des résultats au 30 juin 2019











Genève, le 27 juin 2019 – La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce que suite au changement de la date d’approbation des résultats du groupe bancaire Banca Profilo auquel elle appartient, les résultats semestriels seront annoncés le 31 juillet et non le 25 juillet comme précédemment indiqué sur le site internet dans la section « Relations Investisseurs / Calendrier ».











La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d’éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale.





Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :





Banque Profil de Gestion SA

Silvana Cavanna

Présidente de la Direction Générale

Courriel : investorrelations@bpdg.ch

Téléphone : +41 22 818 31 31

www.bpdg.ch





Attachment