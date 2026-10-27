Bannu Woollen zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bannu Woollen hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7.55 PKR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2.49 PKR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 55.97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 235.5 Millionen PKR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 103.7 Millionen PKR.

Redaktion finanzen.ch