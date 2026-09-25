Bannu Woollen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bannu Woollen hat am 24.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 22.62 PKR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -19.500 PKR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 20.3 Millionen PKR – das entspricht einem Abschlag von 21.88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.0 Millionen PKR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -12.700 PKR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bannu Woollen ein EPS von -10.350 PKR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1.29 Milliarden PKR gegenüber 968.56 Millionen PKR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch