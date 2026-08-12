BANNERS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BANNERS veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.41 JPY gegenüber 2.91 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 1.22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BANNERS 1.16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch