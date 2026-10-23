Banner: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Banner lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.54 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 228.4 Millionen USD gegenüber 226.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch