Bannari Amman Sugars präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bannari Amman Sugars hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 24.68 INR. Im letzten Jahr hatte Bannari Amman Sugars einen Gewinn von 34.05 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.40 Milliarden INR – eine Minderung von 40.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.72 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch