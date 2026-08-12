Bannari Amman Spinning Mills verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bannari Amman Spinning Mills lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.71 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.630 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.17 Milliarden INR – eine Minderung von 0.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.17 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch