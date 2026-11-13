Bannari Amman Spinning Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bannari Amman Spinning Mills gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.88 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.690 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Bannari Amman Spinning Mills im vergangenen Quartal 2.64 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bannari Amman Spinning Mills 2.28 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch