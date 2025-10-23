Bankwell Financial Group Aktie 22340700 / US06654A1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2025 20:54:38
Bankwell Financial Group, Inc. Q3 Profit Advances, Beats Estimates
(RTTNews) - Bankwell Financial Group, Inc. (BWFG) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $10.08 million, or $1.27 per share. This compares with $1.93 million, or $0.24 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.06 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 5.0% to $50.591 million from $48.191 million last year.
Bankwell Financial Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.08 Mln. vs. $1.93 Mln. last year. -EPS: $1.27 vs. $0.24 last year. -Revenue: $50.591 Mln vs. $48.191 Mln last year.
Nachrichten zu Bankwell Financial Group Inc
|
27.07.25
|Ausblick: Bankwell Financial Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Bankwell Financial Group Inc
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit leichtem Plus -- SMI letztlich mit Abgaben -- DAX schliesst etwas fester -- Asien Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt wies am Donnerstag rote Vorzeichen aus. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich etwas fester. Die Wall Street fährt kleine Gewinne ein. Die Börsen in Fernost fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.