BankUnited: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BankUnited präsentierte in der am 21.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BankUnited 0.950 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6.00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 449.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 478.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch