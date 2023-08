Bankpersonalverband fordert Gleichbehandlung von UBS- und CS-Mitarbeitenden

(Mit Aussagen der Bankpersonalverband-Geschäftsführerin ergänzt)

Zürich (awp) - Der Schweizerische Bankpersonalverband (SBPV) ist als externer Sozialpartner zufrieden mit den getroffenen Abkommen für den Integrationsprozess der Credit Suisse in die UBS in der Schweiz. Der Verband hebt in einer Mitteilung vom Donnerstag hervor, dass die UBS ihre Restrukturierung über mehrere Jahre durchführe, und damit ihre soziale Verantwortung wahrnehme.

Dies schmälere jedoch nicht die Einzelschicksale. Der SBPV werde den Prozess begleiten und die Betroffenen - wo nötig - ebenfalls unterstützen. "Wir sind mit den kantonalen Behörden und dem SECO in Kontakt. Wir werden alles tun, dass alle Gekündigten eine Chance auf dem Markt erhalten", sagte Natalia Ferrara, Geschäftsführerin des SBPV, im Videointerview mit AWP.

Der SBPV hat seit der Ankündigung der CS-Übernahme durch die UBS den Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze und eine gestaffelte, sozialverträgliche Restrukturierung über mehrere Jahre gefordert. Nach intensiven Verhandlungen über die vergangenen Monate habe die UBS nun kommuniziert, dass es in der Schweiz zu rund 3000 Entlassungen kommen werde.

Die Marke Credit Suisse werde verschwinden, aber die meisten Arbeitsplätze in der Schweiz würden bewahrt. "Das ist eine gute Nachricht", so Ferrara.

SBPV fordert faire Bedingungen

Der SBPV verlangt, dass die neu 37'000 Angestellten bei der UBS in der Schweiz im Integrationsprozess "gleich und fair" behandelt werden, wie der Verband weiter schreibt. "Wir wollen jetzt nur eine grosse Bank", so Ferrara. Diese müsse eine gemeinsame Kultur schaffen.

Der neue Sozialplan für das CS- und das UBS-Personal garantiere den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern "akzeptable" Lösungen und festige ihre Arbeitsmarktfähigkeit.

gab/ra/ls/kw