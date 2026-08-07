BankNordik P-F informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BankNordik P-F hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.26 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.73 DKK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 222.4 Millionen DKK, gegenüber 243.5 Millionen DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.67 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch