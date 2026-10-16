BankMuscat SAOG (spons GDR) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

BankMuscat SAOG (spons GDR) hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 574.4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 578.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch