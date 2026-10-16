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16.10.2026 06:37:00
BankMuscat SAOG (spons GDR): Bilanzvorlage zum letzten Quartal
BankMuscat SAOG (spons GDR) hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf 0.12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 578.6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 574.4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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