Bankinter, hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bankinter, hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.33 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.300 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42.36 Prozent zurück. Hier wurden 691.4 Millionen EUR gegenüber 1.20 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch