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17.11.2026 08:44:48
Bankiervereinigung: Pradelli warnt vor UBS-Wegzug
Seit September präsidiert er die Bankiervereinigung. Nun bezieht Giorgio Pradelli erstmals ausführlich Position: Er warnt vor einem Wegzug der UBS, nimmt die Finma in die Pflicht und will den Finanzplatz als «Team Schweiz» in den internationalen Wettbewerb schicken.
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Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
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09:29
|UBS Aktie News: UBS büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
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09:28
|SIX-Handel SPI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Handel: SLI sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
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16.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
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16.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
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16.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
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16.11.26
|UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
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16.11.26
|Börse Zürich in Grün: SMI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
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|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
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|RBC Capital Markets
|07.10.26
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|Deutsche Bank AG
|06.11.26
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|RBC Capital Markets
|30.10.26
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|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
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|RBC Capital Markets
|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|UBS Overweight
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|28.10.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
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|Deutsche Bank AG
|17.03.26
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|10.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
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|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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