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24.11.2026 16:18:40
Bankiervereinigung kritisiert WAK-Entscheid zu "Lex UBS" harsch
Zürich (awp) - Die Schweizerische Bankiervereinigung kritisiert den Entscheid der Wirtschaftskommission des Nationalrats (WAK-N) harsch. Die von der Kommission unterstützten Kapitalanforderungen für die systemrelevante UBS seien ein "Sonderweg", der die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes schwäche.
Bereits heute verfüge die Schweiz über sehr hohe Kapitalanforderungen, schreibt der Branchenverband am Dienstag. Die von der WAK-N im Einklang mit dem Ständerat geforderte Eigenmittelunterlegung der Auslandstöchter zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital bedeute eine Verdoppelung gegenüber den heutigen 45 Prozent und ein "massiver Swiss Finish".
Durch die Regulierung würden zusätzliche Eigenmittel in grossem Umfang gebunden und das internationale Geschäft aus der Schweiz heraus erheblich verteuert, befürchtet die Bankiervereinigung. Die Auswirkungen blieben nicht auf eine einzelne Bank beschränkt, sondern würden den gesamten Finanzplatz sowie Unternehmen und Kunden treffen.
Die UBS gehöre zum Bankenplatz als ein global wettbewerbsfähiger "National Champion". Die Grossbank erbringe wichtige Dienstleistungen für andere Banken, KMU und Grossunternehmen im Land. Eine Regulierung, welche die internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtige liege "nicht im Interesse des Standorts Schweiz".
Der Branchenverband vertraut nun noch darauf, dass das Parlament einen "ausgewogenen Kompromiss" findet, der sowohl Stabilität als auch Wettbewerbsfähigkeit berücksichtige. "Eine Eigenmittelunterlegung von 90 Prozent wird diesem Anspruch nicht gerecht", heisst es.
tp/mk
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