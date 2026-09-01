Bankenumfrage 2026: Stärkere Regulierung und zunehmende IT-Kosten fordern Regional- und Kantonalbanken 

Die regional tätigen Banken in der Schweiz beurteilen ihre aktuelle Lage wieder etwas positiver als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig nehmen die langfristigen Sorgen zu: Cyber-Security, Regulierung und hohe IT-Kosten […]

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