Banken wollen treibende Rolle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor dem Weltklimagipfel COP26 in Glasgow haben die privaten Banken für die laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin eine Einbindung der Finanzwirtschaft in die Klimaschutzpolitik gefordert. "Die Erwartungen zur COP26 sind hoch", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, Christian Ossig, bei einer Online-Pressekonferenz. "Um die Pariser Klimaschutzziele noch einhalten zu können, brauchen wir einen engen Schulterschluss von Politik, Wirtschaft und Finanzsektor. Wir Banken wollen treibende Kraft beim Kampf gegen den Klimawandel sein - ohne uns wird es nicht gehen", betonte er.

Die Europäische Union (EU) habe zu Recht viele Initiativen angestossen, um den Umbau der Wirtschaft in Richtung mehr Klimaschutz auch über den Finanzsektor zu steuern - zum Beispiel über Nachhaltigkeitsstandards oder Transparenzvorgaben. "Diese besondere Rolle muss sich auch im Koalitionsvertrag der kommenden Regierung widerspiegeln", verlangte Ossig. Im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP klaffe hier noch eine grosse Lücke. "Der Finanzsektor fehlt bislang."

Klar sei allerdings auch, dass der Umbau nicht allein durch den Bankensektor gelingen werde. Die Banken nähmen bereits heute eine Schlüsselrolle ein. "Doch wir brauchen genauso staatliche Impulse wie etwa einen angemessenen CO2-Preis, einen passenden ordnungspolitischen Rahmen und natürlich die Wirtschaft", sagte Ossig. In Europa seien 70 Prozent der Investitionen kreditfinanziert, sagte der Leiter Nachhaltigkeit des Bankenverbandes, Torsten Jäger. Für den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft würden Investitionen von geschätzten 350 Milliarden Euro pro Jahr notwendig werden.

Welche Bedeutung das Thema für den Finanzsektor mittlerweile habe, zeige auch eine aktuelle Umfrage des Verbandes unter seinen Mitgliedsinstituten. Nachhaltigkeit gewinne demnach stark an strategischer Bedeutung für die Banken. "Die Dynamik bei nachhaltiger Finanzierung ist rasant: Mittlerweile betonen 80 Prozent der Banken, dass der Klimawandel sich bereits heute auf ihr Institut und ihr Geschäft auswirkt", sagte Jäger. Vor einem Jahr hätten 60 Prozent noch keine relevanten Konsequenzen für ihre Bank gesehen.

"Die Umfrage zeigt deutlich, dass Nachhaltigkeit integraler Bestandteil des Kreditgeschäfts und Grundlage für Kundengespräche wird", so Jäger. Dabei gehe es im Kern auch um das Risikomanagement der Zukunft. Es liege klar im Interesse der Banken, dass ihre Kunden auch in den nächsten Jahren über tragfähige Geschäftsmodelle verfügten. "Wir wünschen uns das klare Signal von der Politik, dass Banken und Unternehmen nachhaltiger werden sollen, sagte er und forderte im Aufsichtsrecht "positive Anreize beispielsweise in Form von Eigenkapitalerleichterungen". Klare Erwartung sei, dass Nachhaltigkeit integraler Bestandteil des Kreditgeschäftes werde, sagte er weiter.

