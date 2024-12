Banken fragen 8,099 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei einem ausnahmsweise 9-tägigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 16,979 Milliarden Euro nach 8,880 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 3,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 58 (Vorwoche: 36) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 8,099 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 30. Dezember 2024 valutiert und ist am 8. Januar 2025 fällig.

December 30, 2024 05:48 ET (10:48 GMT)