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27.10.2026 11:38:40
Banken fragen 7,795 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 27,048 Milliarden Euro nach 19,253 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 82 (Vorwoche: 102) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 7,795 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 28. Oktober valutiert und ist am 4. November fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 27, 2026 06:39 ET (10:39 GMT)
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