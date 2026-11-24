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24.11.2026 12:42:40
Banken fragen 7,455 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 28,115 Milliarden Euro nach 20,66 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 107 (Vorwoche: 108) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 7,455 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 25. November valutiert und ist am 2. Dezember fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2026 06:42 ET (11:42 GMT)
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