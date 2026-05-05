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05.05.2026 11:37:40
Banken fragen 6,740 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,936 Milliarden Euro nach 19,676 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 68 (Vorwoche: 72) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 6,740 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 6. Mai valutiert und ist am 13. Mai fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)
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