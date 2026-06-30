Banken fragen 6,358 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 11,825 Milliarden Euro nach 18,183 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,4 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 54 (Vorwoche: 61) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 6,358 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 1. Juli valutiert und ist am 8. Juli fällig.

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June 30, 2026 05:35 ET (09:35 GMT)