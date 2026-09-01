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01.09.2026 11:33:41
Banken fragen 4,139 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 13,866 Milliarden Euro nach 18,005 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 53 (Vorwoche: 73) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 4,139 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 2. September valutiert und ist am 9. September fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 01, 2026 05:34 ET (09:34 GMT)
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