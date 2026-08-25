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25.08.2026 11:42:44
Banken fragen 1,296 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach
DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 18,005 Milliarden Euro nach 16,709 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,40 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 73 (Vorwoche: 68) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,296 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 26. August valutiert und ist am 2. September fällig.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2026 05:43 ET (09:43 GMT)
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