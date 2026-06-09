Banken fragen 1,087 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 12,91 Milliarden Euro nach 11,823 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 59 (Vorwoche: 58) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 1,087 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 10. Juni valutiert und ist am 17. Juni fällig.

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June 09, 2026 05:35 ET (09:35 GMT)