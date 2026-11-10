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10.11.2026 11:38:40

Banken fragen 0,837 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 16,002 Milliarden Euro nach 16,839 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,65 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 96 (Vorwoche: 88) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,837 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 11. November valutiert und ist am 18. November fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 05:39 ET (10:39 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’599.12 17.90 SCVB9U
Short 15’844.74 13.84 SPBRSU
Short 16’534.48 8.95 SZBDZU
SMI-Kurs: 15’040.14 10.11.2026 11:36:25
Long 14’391.21 19.93 S6W4BU
Long 14’076.20 13.97 SIB29U
Long 13’456.24 8.90 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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