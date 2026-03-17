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17.03.2026 11:34:39

Banken fragen 0,575 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 10,803 Milliarden Euro nach 10,228 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 54 (Vorwoche: 55) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,575 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 18. März valutiert und ist am 25. März fällig.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 06:34 ET (10:34 GMT)

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
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• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Short 13’678.42 13.70 SEWB5U
Short 14’188.86 8.82 SE0BNU
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Long 12’408.66 19.97 SP2B8U
Long 12’109.14 13.85 SZEBLU
Long 11’602.93 8.95 B74SQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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