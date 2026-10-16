Bank7 verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank7 präsentierte am 15.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.13 USD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 33.0 Millionen USD, gegenüber 35.9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch