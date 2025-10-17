Bank7 informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank7 lud am 15.10.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 1.13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank7 1.24 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 35.9 Millionen USD, gegenüber 37.2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch