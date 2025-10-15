Bank7 Aktie 43458980 / US06652N1072
15.10.2025 14:53:45
Bank7 Corp. Q3 Income Falls, But Beats Estimates
(RTTNews) - Bank7 Corp. (BSVN) released a profit for third quarter that Dropped, from last year but beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $10.84 million, or $1.13 per share. This compares with $11.78 million, or $1.24 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.06 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $23.03 million from $21.22 million last year.
Bank7 Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $10.84 Mln. vs. $11.78 Mln. last year. -EPS: $1.13 vs. $1.24 last year. -Revenue: $23.03 Mln vs. $21.22 Mln last year.
Nachrichten zu Bank7 Corp Registered Shs
14.10.25
|Ausblick: Bank7 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
16.07.25
|Ausblick: Bank7 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bank7 Corp Registered Shs
