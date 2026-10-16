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Bank7 Aktie 43458980 / US06652N1072

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16.10.2026 04:46:50

Bank7 Corp. Q3 Income Falls

Bank7
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(RTTNews) - Bank7 Corp. (BSVN) released a profit for third quarter that Dropped, from last year

The company's earnings came in at $10.20 million, or $1.06 per share. This compares with $10.84 million, or $1.13 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 7.4% to $23.37 million from $25.24 million last year.

Bank7 Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $10.20 Mln. vs. $10.84 Mln. last year. -EPS: $1.06 vs. $1.13 last year. -Revenue: $23.37 Mln vs. $25.24 Mln last year.

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