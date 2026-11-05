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05.11.2026 08:30:42
Bank WIR ernennt David Wiesner zum neuen CFO
Basel (awp) - Die Bank WIR hat David Wiesner per 1. Mai 2027 zum neuen Finanzchef bestimmt. Der 48-jährige folgt damit auf Mathias Thurneysen, der das Unternehmen wie bereits angekündigt nach 14 Jahren verlassen wird, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Wiesner kommt von der Baloise Bank, wo er zuletzt auch in der Geschäftsleitung war. In seiner bisherigen Laufbahn bekleidete er verschiedene Führungsaufgaben im Regionalbankenumfeld. Er bringe insgesamt mehr als 20 Jahren Erfahrung im Schweizer Finanzsektor mit.
cg/rw
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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