Bank WIR ernennt David Wiesner zum neuen CFO

Basel (awp) - Die Bank WIR hat David Wiesner per 1. Mai 2027 zum neuen Finanzchef bestimmt. Der 48-jährige folgt damit auf Mathias Thurneysen, der das Unternehmen wie bereits angekündigt nach 14 Jahren verlassen wird, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Wiesner kommt von der Baloise Bank, wo er zuletzt auch in der Geschäftsleitung war. In seiner bisherigen Laufbahn bekleidete er verschiedene Führungsaufgaben im Regionalbankenumfeld. Er bringe insgesamt mehr als 20 Jahren Erfahrung im Schweizer Finanzsektor mit.

cg/rw