Bank Vontobel schliesst Kauf von Beteiligung an Londoner Ancala ab

Zürich (awp) - Die Bank Vontobel hat die im Februar angekündigte Übernahme einer "bedeutenden" Minderheitsbeteiligung an der Londoner Ancala Partners LLP abgeschlossen. Dabei handelt es sich um ein unabhängiges und auf private Infrastruktur-Anlagen spezialisiertes Unternehmen, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend hiess.

Die Bank Vontobel will laut den Angaben mit diesem Schritt den Einstieg in den institutionellen Private-Markets-Bereich tätigen. Ancala verfüge über verwaltete Vermögen (AuM) in Höhe von insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro und verwalte 18 Assets. Zum Kaufpreis machte die Bank keine Angaben.

Die Transaktion hat Vontobel aus eigenen Mitteln finanziert, wie es weiter hiess. Die Gruppe übertreffe im Nachgang dazu weiterhin die eigene Ziel-CET1-Quote von 12 Prozent. Langfristig hat Vontobel die Möglichkeit, die verbleibenden Anteile zu erwerben.

Ancala wird laut den Plänen auch in Zukunft vom heutigen Management-Team unter der Leitung von Managing Partner Spence Clunie geführt. Die Gesellschaft behält ihre Unabhängigkeit in Bezug auf die Investitions- und Governance-Prozesse.

mk/tv