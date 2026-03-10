|
10.03.2026 11:12:36
Bank Syz ernennt Florian Marini zum Leiter Equities
Genf (awp) - Die Bank Syz hat Florian Marini per 1. März 2026 zum Head of Equities ernannt. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden, wie die Privatbank am Dienstag mitteilte.
Vor seinem Wechsel zu Bank Syz war Marini elf Jahre bei Bruellan als Chief Investment Officer und Co-Fondsmanager tätig. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er 14 Jahre bei Lombard Odier.
ra/uh
Um 18 Uhr live: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Filtern oder Sortieren? Thomas Vittner zeigt heute Abend, wie du Aktien objektiv sortierst, statt sie voreilig zu löschen. Lerne ein System für echte Treffsicherheit kennen!Schnell Plätze sichern!
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: SMI und DAX sehr freundlich -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.