Bank Syz ernennt Florian Marini zum Leiter Equities

Genf (awp) - Die Bank Syz hat Florian Marini per 1. März 2026 zum Head of Equities ernannt. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden, wie die Privatbank am Dienstag mitteilte.

Vor seinem Wechsel zu Bank Syz war Marini elf Jahre bei Bruellan als Chief Investment Officer und Co-Fondsmanager tätig. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er 14 Jahre bei Lombard Odier.

ra/uh