Bank Syz erhält neuen COO sowie Leiter Privatkundengeschäft

Genf (awp) - Bei der Genfer Syz-Gruppe kommt es zu Änderungen im Führungsteam der Bank. So wird Martin Freiermuth zum neuen Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Syz ernannt. Mit Marc Brodard erhält die Bank Syz zudem neu einen Leiter Privatkunden.

Der neue COO wird bei der Bank Syz für die Bereiche Operations, Technologie und Sicherheit verantwortlich sein, wie die Syz-Gruppe am Dienstag mitteilte. Freiermuth hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Bis 2025 war er als COO und Geschäftsleitungsmitglied bei der Privatbank EFG International tätig.

Mit der Ernennung von Marc Brodard erhalte das Privatkundengeschäft zudem eine eigene Führung, heisst es weiter. Er wird an Philippe Turrian, Leiter Vermögensverwaltung bei der Bank Syz berichten. Derweil werde der Geschäftsbereich "Externe Vermögensverwalter" von Etienne Billaud geleitet.

Brodard wechselt von der Banque Bonhôte. Bei der Neuenburger Privatbank war er als Chief Client Officer und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Frühere Berufsstationen umfassen die Bank Schroder, die Hyposwiss sowie die Credit Suisse.

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